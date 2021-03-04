Следком накрыл в Севастополе подпольное казино

В Севастополе пресекли деятельность подпольного казино. Об этом проинформировали в пресс-службе Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр, в том числе с извлечением дохода в особо крупном размере. "С декабря 2018 года в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского действовали подпольные клубы с использованием игрового оборудования, подключенного к интернету. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, установлена причастность к обеспечению деятельности клуба девяти наемных работников", – сообщили в пресс-службе. В ходе обысков эксперты изъяли более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование, с помощью которого сотрудники игровых залов обеспечивали конфиденциальность.