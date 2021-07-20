Следствие озвучило три версии смертельного ДТП под Севастополем

Следствие озвучило три основные версии дорожной аварии близ горы Гасфорта в Севастополе, в результате которой погибли пять человек.

По предварительной версии, водитель грузового автомобиля "КамАЗ", следуя по автодороге Ялта-Севастополь со стороны Ялты, не справился с управлением и столкнулся автомобилями Daewoo Nexia и Mercedes Sprinter, которые ехали в попутном направлении. После этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Renault, Hyundai и Nissan. В результате автокатастрофы погибли водитель "КамАЗа" и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга и дети – 18-летняя дочь и 15-летний сын. Кроме того, пострадали пассажиры Hyundai. Возбуждено уголовное дело. "Следствие рассматривает ряд версий произошедшей трагедии, среди которых: неисправность большегруза, состояние здоровья водителя, нарушение правил дорожного движения", – рассказала старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.