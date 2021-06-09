Новости Крыма Слуцкий и Затулин стали почетными гражданами Крыма

Главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и первому зампреду думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину присвоено звание почетного гражданина Республики Крым, информирует корреспондент РИА Новости Крым. Вручение награды состоялось на Ливадийском форуме в Ялте в рамках XIV Международного фестиваля "Великое русское слово". Слуцкий и Затулин получили диплом, удостоверение и нагрудный знак установленного образца из рук главы крымского парламента Владимира Константинова. Звание "Почетный гражданин Республики Крым" является высшей государственной наградой Республики Крым и присваивается постановлением Государственного совета РК за выдающиеся личные заслуги перед Крымом, а также за повышение авторитета полуострова в России и за границей. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

