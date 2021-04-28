Новости Крыма

Смаль освободили от должности в Госкомрегистре Крыма

28 апреля 2021, 12:42Общество

3

Инна Смаль, ранее занимавшая должность зампредседателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и временно исполнявшая обязанности главы ведомства, освобождена от поста. Соответствующее распоряжение главы крымского правительства опубликовано на сайте Совмина республики. "Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе", – сказано в распоряжении. Инна Смаль перешла работать в Госкомрегистр в январе 2021 года. До этого чиновница длительное время занимала пост заместителя главы администрации Симферополя.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Май 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх