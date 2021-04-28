Новости Крыма Смаль освободили от должности в Госкомрегистре Крыма

Инна Смаль, ранее занимавшая должность зампредседателя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и временно исполнявшая обязанности главы ведомства, освобождена от поста. Соответствующее распоряжение главы крымского правительства опубликовано на сайте Совмина республики. "Освободить Смаль Инну Вячеславовну от должности заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по собственной инициативе", – сказано в распоряжении. Инна Смаль перешла работать в Госкомрегистр в январе 2021 года. До этого чиновница длительное время занимала пост заместителя главы администрации Симферополя. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

