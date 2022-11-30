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Смерть Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. Кому это выгодно?

30 ноября 2022, 12:09Главная

26 ноября в возрасте 64 года умер Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Макей был единственным и основным каналом связи Александра Лукашенко с Западом.

Примечательно, что его внезапная смерть наступила на следующий день после того, как он встретился с посланником Папы Римского Анте Йозичем на фоне слухов и предположений, что они обсуждали секретный мирный план по поводу войны на Украине, а в воскресенье и понедельник Макей должен был принять в Минске Сергея Лаврова.

Западные источники утверждают, что Макей был воспитанником ГРУ, в котором за 12 лет службы дослужился до звания полковника. После "окончания" службы учился в Дипломатической Академии Австрии. Перед назначением на должность Министра служил главой Администрации Президента Беларуси и на Западе считался "серым кардиналом" Лукашенко.

Такая роль Макея в международной политике Лукашенка заставляет сомневаться в естественности его смерти.

Глядя на смерть Министра со стороны, в голове сразу всплывают воспоминания о таинственных смертях топ-менеджеров Российских компаний, связанных с газодобычей.

Неужели Кремль, убрав на своей территории всех противников спецоперации, решил заняться белорусскими политиками? Ликвидация человека, имеющего контакты с Европой, очень выгодна для российской верхушки. Владимир Макей имел влияние на Лукашенка и мог останавливать его от прямого участия в СВО. А этого явно хочет Россия во главе с Президентом. Оборвав все контакты с Европой и США, а может и обвинив их в убийстве, Владимир Путин с легкостью надавит на своего коллегу и склонит к участию армии Белоруссии в военных действиях.

Неслучайной смертью дипломата, президенту Белоруссии намекают на то, что следующим может быть он, если не отдаст приказ Вооруженным силам Республики Беларусь занять северные области Украины.

Смерть министра иностранных дел стала логичной причиной смены всех поваров, охраны и всего близкого окружения президента Белоруссии.

Какой бы не была причина смерти Владимира Макея, обстановка становится все более напряженной. Путин готов сыграть на зависимости Белоруссии от России для вовлечения в непосредственное участие в боевых действиях на Украине. Даже если смерть Макея-случайность, Путин обязательно использует ослабление контактов с Западом чтобы втянуть наш народ в специальную военную операцию. И сделает это руками Лукашенка, а страдать будет весь белорусский народ.

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