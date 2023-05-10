Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор

Суд приговорил к ограничению свободы жительницу Ленинского района Крыма, которая стала виновницей гибели своего ребенка при родах на дому. Об этом информирует главное следственное управление СК РФ по региону.

По данным ведомства, в феврале этого года беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, обратившись к помощи компаньонки.

"Женщина, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, пренебрегла показаниями акушеров, достоверно зная об опасных противопоказаниях. В результате родоразрешения на дому при поддержке доулы, не обладающей медицинским образованием и не имеющей такового опыта, на свет появился мальчик, который спустя минуты скончался из-за отсутствия квалифицированной медпомощи", – говорится в сообщении.