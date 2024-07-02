Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП

За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

"За шесть месяцев текущего года на территории Республике Крым зарегистрировано 583 ДТП, в которых 72 человека погибли и 729 ранены", – сообщил он.

Сравнивая эти цифры с аналогичным прошлогодним периодом, Борисенко отметил, что число ДТП снизилось на 6,9%, число погибших в ДТП уменьшилось на 27%, а получивших травмы стало меньше на 12%.

Если бы все водители и пассажиры, которые попали в ДТП, были пристегнуты ремнями безопасности, то количество погибших и пострадавших было бы еще ниже, уверен начальник управления.