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Новости Крыма

Смертельное ЧП в Царском Селе – перевернулся понтон с пассажирами

06 июня 2024, 11:11Общество

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Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как информирует Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

"Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", – сказано в сообщении ведомства.

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