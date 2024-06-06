Несколько человек пострадали и один погиб при опрокидывании понтона на пруду в Царскосельском Екатерининском парке. Как информирует Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу, по факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

"Следствием установлено, что сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека. Четверо пассажиров понтона для оказания квалифицированной медицинской помощи были доставлены в больницу, где один из них впоследствии скончался", – сказано в сообщении ведомства.