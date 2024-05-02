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Новости Крыма

Смертельное ДТП в Крыму: семья с ребенком попала под поезд на переезде

02 мая 2024, 10:23Происшествия в Крыму

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В Джанкойском районе Крыма автомобиль с водителем и тремя пассажирами, включая шестилетнего ребенка, попал под товарный поезд на железнодорожном переезде. Погиб один мужчина, остальных в тяжелом состоянии доставили в больницу. Об этом информирует главное следственное управление СК РФ по региону.

"Установлено, что в результате столкновения товарного поезда и ВАЗ 2106 погиб мужчина – пассажир автомобиля. Водитель и еще два пассажира – женщина и ее шестилетняя дочь – в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Их личности установлены, это семья местных жителей", – говорится в сообщении

Руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства трагедии.

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