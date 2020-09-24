Новости Крыма

Смертельное ДТП в Крыму: "семерка" врезалась в столб – фото

Смертельное ДТП в Крыму: "семерка" врезалась в столб – фото

24 сентября 2020, 10:19Новости

В ночной аварии на одной из улиц Симферополя погиб человек, двое пострадали, информируется РИА Новости Крым в пресс-службе МВД по РК. По данным ведомства, авария произошла накануне около 23:00. "Водитель "ВАЗ 2107" 2002 года рождения, двигаясь по улице Русской со стороны улицы Миллера в сторону улицы Гавена, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на электроопору. В результате аварии погиб пассажир автомобиля, а другой пассажир и водитель получили телесные повреждения", – рассказали в МВД, добавив, что по факту происшествия проводится проверка.

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