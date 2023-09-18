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Новости Крыма

Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеход

18 сентября 2023, 14:44Происшествия в Крыму

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Пешеход погиб под колесами автобуса в Симферополе, по факту происшествия проводится проверка. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла накануне поздно вечером на Объездной.

"65-летний водитель автобуса "ЛИАЗ", двигаясь по Восточному обходу со стороны улицы Куйбышева в направлении Бородинского кольца, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства не в установленном месте", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы, личность мужчины пока не установлена. Автобус следовал без пассажиров.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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