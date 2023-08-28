Смертельный удар охотничьим ножом: жителю Ялты вынесли приговор

Ссора между жителем Ялты и его гостем закончилась смертью последнего. Обвиняемого приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

"Ялтинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Суд установил, что в мае этого года к жителю Ялты в гости пришел знакомый. Между ними завязался конфликт. В итоге хозяин нашел охотничий нож и ударил им оппонента. Раненый покинул квартиру и дошел до ближайшего магазина. Оттуда его доставили в больницу. Однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.