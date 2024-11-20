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Новости Крыма

"Смотрим – полыхает все": все о пожаре в пятиэтажном доме в Севастополе

20 ноября 2024, 11:07Общество

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В загоревшемся пятиэтажном жилом доме в Севастополе на улице Хрусталева к этому часу ликвидировано открытое горение, продолжается проливка конструкций, на месте работают сотрудники экстренных служб, информирует региональное управление МЧС.

ЧП произошло в среду около 7 утра. Изначально сообщалось о том, что горят балконы со второго по четвертый этажи, затем пожар охватил балконы на пятом этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели начали эвакуировать жильцов, в том числе с помощью пожарных лестниц.

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