Новости Крыма

Смотрите, слушайте и чувствуйте: в Крыму пройдет уникальное шоу

14 октября 2021, 09:30Общество

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Рецепт идеального ужина знают в парке чудес и развлечений "Дримвуд" – 20 октября здесь, в уникальном уголке Южного берега Крыма, пройдет иммерсивный шоу-ужин "Изнутри". Это мультисенсорное представление с эффектом полного погружения, во время которого особое внимание уделяется работе органов чувств благодаря визуальному контенту, звукам, запахам. Оригинальная задумка, необычный сценарий, высокая кухня и волшебная локация станут главными составляющими этого вечера.

"Изнутри" – это пространство, где действуют особые правила игры. Оно вовлекает, погружает и делает гостей полноправными участниками происходящих событий. Спектакль складывается из нескольких разных сюжетов, которые развиваются параллельно и в итоге замысловатым образом складываются в единую мозаику. И зрители могут выбирать: взаимодействовать с актерами в перфомансах или же просто наблюдать за развитием событий.

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