Биоразнообразие Крыма способно пережить и более сильную засуху. Об этом РИА Новости Крым сообщила завкафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Татьяна Бобра.

"Засухи в Крыму приходятся на максимумы солнечной активности 11- и 22-летних циклов. Подобные проблемы с водой Крым наблюдал в 1993-1994 годах, – рассказала Бобра. – Вследствие недостатка влаги могут погибнуть отдельные представители некоторых видов флоры и фауны, но в целом биологическое разнообразие региона не пострадает". Биологическое разнообразие наиболее остро реагирует на подобные изменения. При этом, в силу многообразия ландшафтов и климатических зон, биота перебирается в более комфортные условия обитания.