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Новости Крыма

Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика

09 марта 2024, 13:56Общество

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Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, информирует в республиканском МВД.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.

"На автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, между поселком Аграрное и больницей Семашко произошло ДТП с участием автомобиля Lifan 520 и неустановленным грузовым автомобилем, в результате которого водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.

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