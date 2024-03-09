Смял легковушку и скрылся: в Крыму ищут водителя грузовика

Водитель легкового автомобиля пострадали при столкновении с грузовиком в Симферополе. Водитель большегруза с места аварии скрылся, его разыскивает Госавтоинспекции Крыма, информирует в республиканском МВД.

Отмечается, что ДТП произошло вечером 7 марта в Симферополе на участке дороги между больницей Семашко и поселком Аграрное.

"На автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, между поселком Аграрное и больницей Семашко произошло ДТП с участием автомобиля Lifan 520 и неустановленным грузовым автомобилем, в результате которого водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения", – сказано в сообщении.