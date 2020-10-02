Новости Крыма

Сначала года в Крыму отдохнуло более 5 млн туристов – Аксенов

Сначала года в Крыму отдохнуло более 5 млн туристов – Аксенов

02 октября 2020, 10:35Общество

За 9 месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло 5,073 млн туристов. Количество проданных путевок на октябрь показывает, что загрузка крымских мест размещения достигает 80% даже после завершения высокого курортного сезона в регионе. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook.

"Только за сентябрь 2020 года в Крыму отдохнуло 1,11 млн туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения составила от 70% до 90%... В октябре также охраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники", – подвел итоги глава региона.

По его данным, этой осенью крымские отели и здравницы принимают больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года. Так, заполняемость мест размещения в сентябре превысила прошлогодние показатели на 26-40%. Кроме того, в 1,6 раза возросло количество автотуристов. В сентябре на своих машинах в Крым приехали 670 тыс. россиян.

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