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Снес дерево: в Краснодарском крае чудом выжил водитель без прав

11 мая 2021, 11:50Происшествия в Крыму

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В Краснодарском крае на автодороге Школьное – Архиповское водитель автомобиля Skoda "протаранил" дерево и чудом избежал смерти. Об этом информирует региональное ГИБДД.

По предварительным данным 28-летний водитель потерял контроль над автомобилем на высокой скорости, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. От удара автомобиль практически полностью лишился "передка", а дерево повалилось. Молодого человека госпитализировали. Выяснилось, что потерпевший не имел прав управления транспортными средствами. Кроме того, на автодороге Майкоп-Туапсе погиб 72-летний пешеход. Мужчина попытался перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Chevrolet Aveo, после чего на него наехал следовавший за Aveo Daewoo Matiz. Всего за 10 мая в Краснодарском крае зарегистрировано восемь серьезных ДТП, в которых три человека погибли и восемь получили травмы. Совершено почти 33 тысячи нарушений ПДД, из которых более 30 000 – нарушения скоростного режима. Задержано 45 выпивших водителей, из которых пятеро – повторно.

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