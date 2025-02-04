Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области

21 населенный пункт в Ростовской области остался без электроснабжения из-за непогоды, без света около 30 тысяч человек. Об этом рассказал глава администрации Азовского района Александр Палатный.

"В результате прохождения атмосферного фронта с обилием осадков в Азовском районе имеют место порывы линий электропередачи. По состоянию на 7:00 аварийное отключение подачи электроэнергии зафиксировано в 21 населенном пункте. Без света около 30 тысяч человек", – проинформировал он в своем Telegram-канале.

В Азовском районе работают шесть аварийных бригад – 12 человек и 7 единиц техники. В течение дня группировку сил и средств планируется нарастить, отметил Палатный.

По информации "Россети. Юг", имеют место аварийные отключения и в других районах области.