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Снятие законопроекта о QR-кодах рассмотрят в понедельник

14 января 2022, 13:43Общество

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Вопрос снятия с рассмотрения законопроекта о QR-кодах в общественных местах будет обсуждаться на Совете Госдумы в понедельник, 17 января. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Правительство РФ и партия "Единая Россия" предложили отложить законопроект о QR-кодах для доработки. Этот вопрос обсудим в понедельник на Совете Государственной Думы. Уверен, депутаты поддержат это решение", – написал Володин в Telegram.

По его словам, законопроект требует доработки, и в правительстве это понимают.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство и партия "Единая Россия" приняли совместное решение отложить дальнейшее рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации от коронавируса в общественных местах из-за высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации с новым штаммом "омикрон".

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