Собственники жилья могут лишиться права выбора Управляющей компании

Предложение позволить региональному оператору выбирать Управляющую компанию без учета мнения собственников жилья противоречит нормам Жилищного кодекса РФ. Такое заявление сделал член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, информируют "Известия".
Ранее Минстрой разработал Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Согласно тексту документа, право определять организации, которые будут обслуживать многоквартирные дома, будет передано региональному оператору – организации, которые только предстоит создать. Отбор будет происходить путем открытого конкурса.