Новости Крыма

Собственники жилья могут лишиться права выбора Управляющей компании

15 октября 2021, 09:52Общество

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Предложение позволить региональному оператору выбирать Управляющую компанию без учета мнения собственников жилья противоречит нормам Жилищного кодекса РФ. Такое заявление сделал член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев, информируют "Известия".

Ранее Минстрой разработал Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Согласно тексту документа, право определять организации, которые будут обслуживать многоквартирные дома, будет передано региональному оператору – организации, которые только предстоит создать. Отбор будет происходить путем открытого конкурса.

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