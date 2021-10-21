Социолог дала полезный совет крымчанам по поводу переписи населения

Руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) социолог Наталья Киселева в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила о важности участия в переписи населения, а также дала рекомендацию крымчанам по поводу ответа на вопрос анкеты о проживании в других странах.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Впервые перепись пройдет в цифровом формате. Граждане могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, почти 320 тысяч переписчиков будут ходить по домам.

По сравнению с прошлой переписью в нынешней анкете содержатся новые вопросы. Среди них – "Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?". По словам Киселевой, для жителей Крыма этот вопрос важен, поскольку полуостров в течение 23 лет находился в составе Украины. Однако крымчанам не нужно отвечать на него "да" поскольку в этом случае точность результатов переписи будет нарушена.