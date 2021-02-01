Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за визита в Крым

Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну на три года солисту белорусского ансамбля "Песняры" из-за посещения Крыма. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Музыкант был остановлен украинскими пограничниками при прохождении границы в киевском аэропорту "Борисполь".

"Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры". В ходе мероприятий контроля пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", – сказано в сообщении.

Во время общения с пограничниками музыкант подтвердил факт посещения Крыма. Обвинив солиста "Песняров" в нарушении украинского законодательства, Госпогранслужба запретила ему въезд на Украину на три года. Музыкант вылетел обратным рейсом в Минск.