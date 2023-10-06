Солнечно и тепло: прогноз погоды на выходные

В предстоящие выходные погода в Крыму благодаря антициклону будет сухой и солнечной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в субботу инициатива будет у антициклона, погода установится солнечная и малооблачная, ветер западный и юго-западный 4-9 м/с. В ночные часы ожидается +6…+11. Днем столбики термометров покажут +18…+23.

"Большую часть воскресенья характер погоды не изменится. Но во второй части дня, ближе к вечеру, скажется давление циклона с севера и связанной с ним холодной фронтальной системы. Ночью малооблачно, без осадков +10…+15 градусов. Днем будет облачно с прояснениями. Вечером местами пойдут первые дожди, ветер юго-западный 7-12 м/с, а в порывах он будет достигать 19 м/с", – рассказал он. И отметил, что до полудня 8 октября воздух в Крыму успеет прогреться до +18…+23 градусов.