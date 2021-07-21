Новости Крыма

Сотни нелегальных мини-отелей обнаружили в Евпатории

21 июля 2021, 12:09Туризм в Крыму

1

Более 600 незаконных отелей обнаружили в Евпатории только при проверке малых средств размещения, предоставляющих услуги туристам. Об этом проинформировали в Министерстве курортов и туризма республики. Результаты работы по Евпатории были переданы в налоговые органы. В данный момент такая же работа ведется в Ялте и Алуште, уточнили в ведомстве. Всего в Республике Крым выявлено более девяти тысяч малых средств размещения.

Работа по легализации гостевых домов проводится в регионе при поддержке Ростуризма и совместно с другими популярными у туристов субъектами – Краснодарским краем, Алтаем, Санкт-Петербургом. Законопроект о легализации сегодня уже внесен на рассмотрение в российское правительство. По данным крымского ведомства, в результате вывода из тени нелегализованных средств размещения официальный номерной фонд в республике может увеличиться как минимум на 70 000 номеров, которые пока что работают вне правового поля. Налоговые поступления в бюджет от легализации таких гостевых домов могут составить около 600 миллионов рублей.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июль 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх