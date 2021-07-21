Сотни нелегальных мини-отелей обнаружили в Евпатории

Более 600 незаконных отелей обнаружили в Евпатории только при проверке малых средств размещения, предоставляющих услуги туристам. Об этом проинформировали в Министерстве курортов и туризма республики. Результаты работы по Евпатории были переданы в налоговые органы. В данный момент такая же работа ведется в Ялте и Алуште, уточнили в ведомстве. Всего в Республике Крым выявлено более девяти тысяч малых средств размещения.

Работа по легализации гостевых домов проводится в регионе при поддержке Ростуризма и совместно с другими популярными у туристов субъектами – Краснодарским краем, Алтаем, Санкт-Петербургом. Законопроект о легализации сегодня уже внесен на рассмотрение в российское правительство. По данным крымского ведомства, в результате вывода из тени нелегализованных средств размещения официальный номерной фонд в республике может увеличиться как минимум на 70 000 номеров, которые пока что работают вне правового поля. Налоговые поступления в бюджет от легализации таких гостевых домов могут составить около 600 миллионов рублей.