Новости Крыма

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки

Сотрудник банка в Крыму получил срок за кражу денег клиентки

18 декабря 2020, 16:04Общество

Бывшего сотрудника банка осудили на три года за кражу 3,9 млн рублей у клиентки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как выяснили следователи, в августе текущего года сотрудник банка украл из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие жительнице Севастополя 3,9 млн рублей. Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Часть похищенных денег – 2,1 млн рублей, которые злоумышленник спрятал в лесополосе. Кроме того, банк возместил клиентке оставшуюся часть ущерба в размере 1,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх