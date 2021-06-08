Новости Крыма

Советник Ермака назвал условие подачи днепровской воды в Крым

08 июня 2021, 12:16Политика

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Официальный Киев может пересмотреть свою позицию относительно водной блокады Крыма только после "очень серьезных уступок" со стороны России, сообщил советник главы офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ред.) на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти", – сообщил Арестович в интервью изданию "Телеграф". По его словам, на данный момент речь о подаче воды в Крым может идти "только в сценариях, которые суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики".

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