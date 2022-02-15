Спасение Ханского дворца обойдется в 10 млн рублей

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Противоаварийные работы в поврежденном при реконструкции корпусе Ханского дворца в Бахчисарае обойдутся в 10 млн рублей. Об этом в соцсетях рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Все подготовительные работы уже начаты, примерная стоимость проекта составит около 10 млн рублей, а само завершение всех противоаварийных работ планируется на 1 мая текущего года. Контракт с подрядной организацией уже заключен", – рассказал Аксенов.

По его словам, для сохранения объекта специалистами принят ряд технических решений.

"Создание и установка поддерживающих и подпорных конструкций, а также возведение системы стоек, уменьшающих давление кровли на стену, и прокладка бандажей для стяжки здания и другие мероприятия", – уточнил Аксенов.