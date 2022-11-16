Специальная военная операция ударит по карману каждого россиянина

Предполагается, что все замороженные активы России будут направлены для возмещения Украине убытков, которые она понесла и понесет за время проведения специальной военной операции. Говоря о замороженных активах, скорее всего, речь идет о $300 млрд., замороженных ещё в марте, резервов Банка России.

ООН предлагает создать международный реестр нанесенного ущерба, в котором представители Украины вместе с представителями различных международных организаций, будут указывать задокументированные доказательства того или иного убытка.

Хотим обратить внимание каждого гражданина Российской Федерации. Заморозка означает лишь одно – каждый россиянин станет немного беднее. Ведь международные резервы формируются из ранее уплаченных средств гражданами, а после их изъятия последует необходимость формирования новых резервов. Здесь арифметика очень простая: Украина заявила о том, что сумма ущерба более 300 млрд. долларов. Население России 140 млн. По самым грубым подсчетам каждый россиянин, включая грудных детей, будет должен Украине более 2 000 долларов. Единственная возможность не платить: полная аннексия всей Украины. Но это, как мы видим из нынешней ситуации невозможно вообще.

Более того, затягивание войны только увеличит эти репарации. Россия максимум может рассчитывать на то, чтобы захватить ещё какую-то часть ДНР, но заплатит за это тысячами жертв и миллиардами долларов. Также, остаётся вопрос как долго Россия сможет удерживать захваченные территории, если население, которое там проживает настроено враждебно?

Если ещё 24 февраля Владимир Путин говорил о быстром достижении целей спецоперации, выполнении задач исключительно профессиональными военными и обещал, что россияне даже не почувствуют СВО на себе, то сейчас на Украину едут мобилизованные русские мужчины, а из их карманов и карманов их родных заберут по $2000.