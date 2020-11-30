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Специалисты улучшили прогноз по запасам подземной воды для Симферополя

Специалисты улучшили прогноз по запасам подземной воды для Симферополя

30 ноября 2020, 14:05Общество

Дебит отдельных подземных скважин, за счет которых планируется наладить стабильное водоснабжение Симферополя, оказался выше, чем прогнозировалось ранее. Об этом рассказал глава республики Крым Сергей Аксенов на совещании по проблемам водоснабжения региона в понедельник.

"Прогнозы (дебита) по отдельным скважинам улучшены. Если раньше их прогнозный дебит некоторых скважин составлял 3,5-4 тысячи кубометров (в сутки), то сейчас, по предварительным оценкам, они будут давать 5,5-6 тысяч "кубов", – сообщил Аксенов. Таким образом, прогнозные объемы артезианской воды, которую планируется подавать на Симферополь к началу апреля следующего года, выросли со 100 до 110 тысяч кубометров в сутки.

"Рассчитываем пока на худший вариант и гарантированно говорим, что после бурения всех скважин к 1 апреля из подземных источников в сети водоснабжения Симферополя будет поступать 110 тысяч кубометров (в сутки), даже если не будет ни грамма осадков. По прогнозам погоды, к сожалению, у нас ничего оптимистичного пока нет", – уточнил глава республики.

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