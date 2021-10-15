Списал на болезнь: москвич пытался вынести из магазина в Крыму алкоголь

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который попытался украсть шесть бутылок алкоголя из гипермаркета. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Росгвардии.

Правоохранители прибыли на место происшествия по сигналу тревоги. Работники магазина указали на клиента, который хотел вынести спиртное без оплаты в своем рюкзаке. Но признаваться попавшийся на "горячем" злоумышленник не спешил и списал свое поведение на болезнь.

"После задержания подозреваемый заявил, что из-за повышенной температуры тела и общего плохого самочувствия не помнит, как 6 бутылок крепкого алкоголя оказалось в его рюкзаке. Мужчина вызвал скорую помощь, но через несколько минут признался, что выдумал историю о болезни", – сообщили в Росгвардии.