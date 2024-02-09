Спонсор ИГИЛ* из Крыма осужден на 10 лет

Южный окружной военный суд приговорил к 10 годам заключения мужчину за содействие террористической организации ИГИЛ*. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что подсудимый дважды переводил деньги запрещенной международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"* – в 2017 году из Симферополя и в 2018 – из Севастополя.

"В ходе общения посредством программы для обмена сообщениями с иными лицами получил от них необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов. После этого подсудимый осуществил денежные переводы с осознанием того, что средства предназначены для финансирования деятельности МТО "ИГ" и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности", – сказано в сообщении.