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Спортивный комплекс в Севастополе построят за год – власти

Спортивный комплекс в Севастополе построят за год – власти

Сегодня, 14:19Новости

Чуть больше года займет строительство строительства Спортивного олимпийского комплекса имени 200-летия Севастополя вместо трех лет, как предполагалось изначально, утверждают власти. По словам врио губернатора Михаила Развожаева, работы в настоящие время идут с серьезным опережением графика.

"По идее такой объект должен строиться около трех лет, мы планируем закончить его раньше. Займет это чуть больше года. До конца года полностью будет готово поле с трибунами. Уже выполнена большая парковка для автомобилей. Бассейн тоже будет возведен и будет сделана внешняя отделка до конца года, останутся только внутренние отделочные работы. Что касается реабилитационного центра – внутренняя отделка будет закончена до лета следующего года", – сообщил Развожаев.

Рабочие пока не приступили к строительству нового ледового дворца. Для этого нужно демонтировать старую ледовую коробку, которая, по словам властей, не соответствует современным нормативам. Строительство СОК имени 200-летия Севастополя идет по Федеральной целевой программе, но денег, заложенных в ней, на ледовую арену не хватает.

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