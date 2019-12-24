Споры об особом статусе Севастополя: что происходит?

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Однако в документе не упоминается Севастополь.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Богдан Яременко из фракции "Слуга народа" заявил, что "особый статус Севастополя мог, но не помог в ходе российской операции по его и Крыму оккупации" и что для выделения города из состава Крыма нет объективных оснований. Так началась дискуссия о целесообразности лишения Севастополя особого статуса в украинском законодательстве, которая продолжилась в эфире Радио Крым.Реалии.

Эксперт в области международного права Борис Бабин объяснил Крым.Реалии, почему лишить Севастополь особого статуса не так просто.

– Основная проблема тут – юридическая неопределенность, потому что если мы на каких-то основаниях лишаем Севастополь особого статуса, то мы должны указать это хотя бы в переходных положениях Конституции. А там у нас ничего не говорится. То есть, у нас был город с особым статусом – и исчез. Если он становится частью Автономной Республики Крым, это одна процедура, если он остается округом или громадой без особого статуса, это другая процедура. Этот статус означал особый режим контроля над городом. Что случилось, что заставляет нас отменить его? И потом, передача даже обычного города из одной территориальной единицы в другую – сложная процедура, нужно много сопутствующих решений. Мы не можем провести их во время оккупации. А тут просто из Конституции исчезает слово! Так не делается.

Что мы будем говорить бюрократам ООН, Совету Европы, ОБСЕ? Есть такое мнение, что все эти правки инициированы Москвой

Борис Бабин

– О том, что город Севастополь и Автономная Республика Крым – оккупированные территории, говорит множество международных актов, принятых с 2014 года и осуждающих агрессию, милитаризацию полуострова, нарушения прав человека. Что мы будем говорить бюрократам ООН, Совету Европы, ОБСЕ? Есть такое мнение, что все эти правки инициированы Москвой.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич на своей странице в Facebook также упомянул об опасениях насчет международных резолюций, но выступил за отмену особого статуса Севастополя:

"Мы должны отойти от советского и российского нарратива об особых статусах для отдельно взятых городов. Убежден, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов. Киев как столица имеет статус города-столицы, и это предмет отдельного регулирования, но это не особый правовой статус. Именно особый правовой статус Севастополя создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая в дальнейшем использовала это для захвата наших территорий и развязывания войны, международного вооруженного конфликта, оккупации частей территории нашего государства. Мы также должны учитывать международную адвокацию вопроса непризнания попытки аннексии Крыма и постоянство позиции на международной арене… Поэтому вопрос Севастополя вполне можно обсуждать в парламенте и подумать, например, о соответствующем переходном положении на время оккупации".

Поддержит ли это Конституционный суд? В этом есть большие сомнения

Борис Бабин

– Как уже сказали другие юристы, особенность законопроекта о внесении изменений в Конституцию такова, что его нельзя изменить между чтениями. Либо сейчас президент Зеленский подает еще один законопроект, он регистрируется в Верховной Раде и проходит голосование, либо голосуют так, как есть, и изменений никаких не вносится. Если так, то есть вопрос: поддержит ли это Конституционный суд? В этом есть большие сомнения, потому что грубо нарушаются принципы юридической техники и определенности. Как по мне, самый простой путь – подать новый законопроект, где в переходных положениях все урегулировать. Следует написать, что действие данных норм вступает в силу только после деоккупации. Точка. Одно предложение снимает все юридические вопросы, остается только политическая дискуссия.

Глава комитета по международным отношениям российского парламента Крыма Юрий Гемпель заявил, что украинские власти "обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминаются Крым и Севастополь", поскольку это якобы не отвечает современным реалиям.

Журналист-расследователь из Севастополя Татьяна Рихтун напоминает, как город получил особый статус в украинском государстве.

Статус был компромиссом между Украиной и Россией после распада Советского Союза

Татьяна Рихтун

– Сам статус был компромиссом между Украиной и Россией после распада Советского Союза. В 1993 году Госдума России приняла решение о том, что у Севастополя российский статус – Украина направляла международные ноты по этому поводу, были слушания в ООН. И уже после раздела флота был принят этот особый статус, и город был выделен из Автономной Республики Крым в отдельную административную единицу. При Украине Севастополь шел по пути от военной базы к полноценному городу. Особый статус накладывал ограничения: здесь не было мэра и местного самоуправления в полном смысле этого слова. Конечно, чиновникам это было выгодно, потому что давало возможность финансирования не только из украинского, но и из российского бюджета. Но руководителями города после 2004 года были назначенцы из Крыма, из Киева, проводившие государственную политику.

Киевские эксперты всегда говорили, что не надо разрешать городу выбирать мэра, потому что выберут не того, кого нужно

Татьяна Рихтун

– Был компромисс в виде особой программы по развитию Севастополя, и деньги целенаправленно вливались в город, чтобы как-то поднять его экономику. Мы в 2013 году в общественном совете при администрации разрабатывали Устав Севастополя, чтобы он стал компромиссным вариантом, чтобы подготовить город для выборов мэра. Но киевские эксперты и политологи всегда говорили, что не надо разрешать городу выбирать мэра, потому что выберут не того, кого нужно. Они боялись, что выберут пророссийского политика или российского. Эти страхи были подкреплены тем, что в Севастополе очень плохо работала Служба безопасности Украины, и все поползновения на Украину со стороны России реализовывались: строились кварталы для российских военнослужащих, бесконтрольно выдавались российские паспорта в самом центре города.