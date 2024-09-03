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Новости Крыма

Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя

03 сентября 2024, 10:43Общество

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Севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) разработают уникальную методику выявления в воде паразитов семейства Schistosoma, которые, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель отдела экологической паразитологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Дмитриева на полях международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе.

По словам Дмитриевой, шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.

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