Новости Крыма

Спрос и предложение не соответствуют друг другу. Или что происходит с рынком недвижимости в Крыму?

02 сентября 2022, 12:33Главная

С февраля 2022 года показатели спроса как на вторичное, так и на новостройки значительно изменились.

Топ менеджер Симферопольского офиса компании "Миэль", одной из старейших компаний на российском рынке недвижимости, рассказала, что с февраля изменился портрет покупателя. Если раньше в большинстве случаев это были жители материковой части России, то сейчас договора купли-продажи больше укладываются между жителями Крыма.

По итогам анализа спроса и предложения на рынке недвижимости за первые

8 месяцев 2022 года, Севастопольское агентство недвижимости "Мультидом" сообщило об увеличенном предложении вторичного жилья. "С конца февраля количество продаваемого жилья увеличилось в среднем на 20-25%, а платежеспособный спрос упал на 40-50%", – говорит директор этого агентства Наталья Массальская.

Исходя из данных, полученных в результате опроса клиентов агентств недвижимости, 60% жилья продают по причине "неуверенности в завтрашнем дне". Многие люди боятся обстрелов территории Крыма и прихода Вооруженных сил Украины.

Люди предпочитают продать свое "гнездышко" и выехать в безопасное место на материковой части России, чем быть в постоянном страхе за свою жизнь и ждать более массированных ударов ВСУ. Они в панике собирают чемоданы и экстренно пытаются попасть на территорию РФ. Срочная продажа недвижимости набирает обороты.

Выезжать или нет-личное дело каждого, не все лёгкие на подъем, но стоит всё-таки задуматься о том, чтобы пересидеть это неспокойное время где-то в другом месте.

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