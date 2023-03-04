США и Украина готовятся к наступлению на Крым. Первые шаги сделаны

Как известно, в последние месяцы ситуация на Украине является крайне напряженной. Масла в огонь добавил инцидент с перехватом американского разведывательного беспилотника российским истребителем Су-27 в небе над нейтральной частью Черного моря, который произошел14 марта 2023 года.

После данного события, траектория последующих полетов американского беспилотника кардинально изменилась.

"Такая траектория может свидетельствовать об изучении возможности поддержки с воздуха контрнаступления ВСУ на Крым. Украина и США готовятся к совместной наступательной операции, во время которой, войска, находящиеся в Крыму, фактически, будут взяты в кольцо.

Со стороны Украины будут атаковать ВСУ, а со стороны моря американские истребители и бомбардировщики будут сковывать силы наших Вооруженных Сил", – такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

США продолжают укреплять свою позицию в регионе и посылать сигналы России о готовности принимать активное участие в военных операциях украинской армии.