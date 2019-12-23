Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в Соединенных Штатах, США продолжат поддержку Украины как в защите от внешней агрессии, так и в проведении реформ. Об этом заявил бригадный генерал армии США в отставке, в прошлом военный атташе при посольстве Соединенных Штатов в России Питер Звак (Peter B. Zwack).

По мнению американского военного, текущий процесс по импичменту президента США не повлияет на базовые отношения Соединенных Штатов и Украины.

Америка продолжит поддержку Украины, в том числе в части военной помощи оборонного значения

Питер Звак

"Я считаю, что Америка продолжит поддержку Украины, в том числе в части военной помощи оборонного значения. Лично я уверен, что нам следует как продолжать военное сотрудничество, так и поддерживать усилия Украины по борьбе с коррупцией внутри страны. Я не думаю также, что президент Трамп предпримет новую попытку приостановки помощи Украине – сейчас это определенно не в его интересах. Большинство обеих партий в Конгрессе согласны с тем, что поддержка Украины должна быть продолжена, и потому подобные шаги способны лишь создать для Трампа еще больше политических проблем. Оппозиция его решению приостановить или прекратить помощь будет так велика, что я не думаю, что Трамп решится зайти настолько далеко", – полагает Питер Звак.

По его мнению, несмотря на противоречивые оценки состоявшихся 9 декабря переговоров в "нормандском формате", на данной встрече были достигнуты две важнейшие договоренности: о прекращении огня и новом обмене пленными, а главное, продемонстрирована готовность Украины к мирному разрешению конфликта, что также является немаловажным для продолжения американской помощи.