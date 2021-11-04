Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Всего в городе с начала пандемии выявлено 40 433 заболевших. Почти 34 тысячи человек выздоровели, более 1,3 тысячи – скончались.

Максимум суточного прироста зараженных за все время борьбы с пандемией в регионе был зафиксирован 29 октября – 351 случай.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на территории республики за сутки выявили еще 752 случая заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе подтвержден 99 721 случай, выписаны с выздоровлением – 87 658 пациентов.