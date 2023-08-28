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Новости Крыма

Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

28 августа 2023, 21:31Происшествия в Крыму

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Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в многоквартирном жилом доме по улице Толстого. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Как выяснили дознаватели МЧС России, причиной пожара стала микроволновая печь.

"На момент возникновения пожара в квартире находилась пожилая пара. Хозяин квартиры ремонтировал микроволновую печь. Неисправный прибор он оставил включенным в розетку на балконе. Через несколько часов произошло короткое замыкание электропроводки, и микроволновка загорелась. Пламя перешло на вещи, хранящиеся на балконе, и быстро распространилось по всей площади. Хозяин квартиры вывел жену, а сам принялся тушить пожар, но его попытки не увенчались успехом", – говорится в Telegram-канале ведомства.

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