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Новости Крыма

Стала известна причина жуткого ДТП на переезде в Джанкое

02 мая 2024, 10:22Общество

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ДТП на переезде в Джанкойском районе Крыма произошло из-за того, что водитель легковой машины въехал на переезд на красный сигнал светофора. Об этом передает Управление на транспорте МВД России по ЮФО.

В дежурную часть Линейного отдела полиции на станции Джанкой поступило сообщение от дежурной по станции, что на не регулируемом ж/д переезде грузовым поездом сбит легковой автомобиль. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Джанкой.

"Полицией установлено, что на не регулируемом переезде ст. Богемка – ст. Джанкой грузовой поезд, следующий по маршруту Красноперекопск – Джанкой под управлением машиниста, совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ 2106, осуществившим выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.

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