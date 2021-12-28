Новости Крыма

Стала известна судьба двух исторических зданий в центре Симферополя

28 декабря 2021, 14:54Общество

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал судьбу зданий бывшего Института минеральных ресурсов* на проспекте Кирова, 47/2, в крымской столице и бывшего кинотеатра "Симферополь" на площади Советской.

"Здание бывшего Института минеральных ресурсов передано Следственному комитету Российской Федерации. Вся правоохранительная структура будет сформирована на одном участке (рядом со зданием находится крымский главк МВД – ред.)", – сообщил Аксенов на итоговой пресс-конференции во вторник.

Здание бывшего кинотеатра "Симферополь" (Дом кино) будет отремонтировано за счет бюджета, поскольку найти инвесторов для его восстановления с сохранением целевого назначения не удалось.

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