Новости Крыма

Стали известны характеристики "керченских Мистралей"

04 марта 2021, 10:04Общество

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Вертолетоносцы проекта 23900 "Прибой", строящиеся на керченском заводе "Залив", скорее всего, будут нести вертолеты разработки конструкторского бюро "Камова". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. Всего на российских универсальных десантных кораблях смогут разместиться по 16 вертолетов и четыре беспилотника.

"Залив" "Речь идет о вертолетах Ка-52К "Аллигатор" и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", – рассказал источник. Он отметил, что разработанный облик вертолетоносцев поможет им быть функционально лучше французских конкурентов. В 2010 году Россия заключила контракт с Францией на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль". В США эту новость восприняли агрессивно и попытались надавить на Париж, мол, нельзя снабжать вооружением "потенциальных агрессоров".

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