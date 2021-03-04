Стали известны характеристики "керченских Мистралей"

Вертолетоносцы проекта 23900 "Прибой", строящиеся на керченском заводе "Залив", скорее всего, будут нести вертолеты разработки конструкторского бюро "Камова". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. Всего на российских универсальных десантных кораблях смогут разместиться по 16 вертолетов и четыре беспилотника.

"Залив" "Речь идет о вертолетах Ка-52К "Аллигатор" и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", – рассказал источник. Он отметил, что разработанный облик вертолетоносцев поможет им быть функционально лучше французских конкурентов. В 2010 году Россия заключила контракт с Францией на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль". В США эту новость восприняли агрессивно и попытались надавить на Париж, мол, нельзя снабжать вооружением "потенциальных агрессоров".