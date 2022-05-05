Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Симферополь-Ялта

Один человек погиб в результате столкновения легковых автомобилей трассе Симферополь-Ялта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в отделе пропаганды крымского главка ГИБДД.

Авария произошла в четверг утром в селе Пионерское Симферопольского района.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте ДТП", – рассказали в ведомстве.

По факту аварии полиция организовала проверку, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте аварии.