Новости Крыма

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Симферополь-Ялта

05 мая 2022, 12:56Происшествия в Крыму

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Один человек погиб в результате столкновения легковых автомобилей трассе Симферополь-Ялта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в отделе пропаганды крымского главка ГИБДД.

Авария произошла в четверг утром в селе Пионерское Симферопольского района.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте ДТП", – рассказали в ведомстве.

По факту аварии полиция организовала проверку, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте аварии.

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