Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Симферополь-Ялта

Один человек погиб в результате столкновения легковых автомобилей трассе Симферополь-Ялта. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщили в отделе пропаганды крымского главка ГИБДД.
Авария произошла в четверг утром в селе Пионерское Симферопольского района.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Largus на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Geely. В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте ДТП", – рассказали в ведомстве.
По факту аварии полиция организовала проверку, правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и регулируют движение на месте аварии.