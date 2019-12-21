Новости Крыма

Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым

Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым

21 декабря 2019, 15:39Новости

За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.

По их данным, за весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194 (в среднем 182 разрешения в месяц).

В Государственной миграционной службе Украины напомнили, что въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию аннексированного Крыма осуществляется согласно порядку, утвержденного Кабинетом министров Украины в 2015 году.

В частности, в документе определен перечень причин, по которым иностранный гражданин может запросить разрешение на въезд – всего 12 пунктов. В их числе: проживание в Крыму родственников, наличие права собственности на объекты недвижимости на полуострове, осуществление журналистской деятельности.

Ранее глава правления организации "Zmina. Центр прав человека"​ Татьяна Печончик во время выступления в Верховной Раде Украины призвала Кабинет министров упростить процедуру доступа иностранных журналистов в Крым.

Министерство иностранных дел Украины призывает иностранцев и лиц без гражданства въезжать в аннексированный Россией Крым исключительно в соответствии с законами Украины и нормами международного права.

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