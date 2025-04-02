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Новости Крыма

Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес

02 апреля 2025, 10:59Общество

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Тенденция в виноделии в Крыму великолепная – отрасль развивается органично, но местным предпринимателям для продвижения их продукта на российском рынке не хватает государственной поддержки в области маркетинга. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал владелец винного хозяйства в Севастополе, самый молодой винодел в России, производящий премиальные вина, Андрюс Юцис.

Маленькие успехи мотивируют

По словам Юциса, несмотря на удорожание кредитов, процессы импортозамещения и прочие сложности, маленькие успехи крымских виноделов наблюдаются, и это мотивирует всех. "Идем вперед, других вариантов нет", – сообщил он.

Число производителей вина в Крыму и Севастополе, по его мнению, обещает расти и дальше – для этого здесь "тенденция великолепная", в том числе благодаря региональной поддержке.

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