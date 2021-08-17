Столкнул в реку из-за сумки с продуктами: подробности разбоя в Крыму

В Бахчисарайском районе полиция по горячим следам задержала подозреваемого в разбойном нападении на женщину. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского главка МВД.

За помощью к участковому обратились жители поселка, которые стали свидетелями избиения женщины. Злоумышленником оказался их нетрезвый 40-летний ранее судимый сосед, а потерпевшей – 48-летняя односельчанка, которая возвращалась из магазина домой с покупками.

"Мужчина набросился на потерпевшую, столкнул ее с тротуара в кусты, где стал избивать кулаками, после чего забрал у нее пакет с покупками, а жертву столкнул с берега в реку. Попытавшись скрыться с места преступления, злоумышленник был задержан участковым уполномоченным полиции, который прибыл на место для разбирательства", – уточнили в ведомстве.