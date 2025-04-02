Страшное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадали

Один человек погиб и трое, включая 6-летнего ребенка, получили травмы в ДТП в Сакском районе Крыма. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Авария произошла в четверг утром на автодороге Симферополь – Евпатория.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Citroen при выезде с полевой дороги села Червоное Сакского района не учел дорожную обстановку, допустил занос влево по ходу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем Renault", – говорится в сообщении.

В результате ДТП скончался пассажир Citroen. Оба водителя и еще один 6-летний пассажир в больнице.

Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств дорожно- транспортного происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.