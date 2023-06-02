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Новости Крыма

"Страшный квест" в пещере Таврида: какие загадки предложат посетителям

02 июня 2023, 13:04Общество

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"В пещере Таврида" Крымского федерального университета пройдет всероссийская акция "Ночь географии". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала специалист по информации комплекса "Пещера Таврида" КФУ им. Вернадского Екатерина Самохина.

"В рамках акции, которую мы проводим совместно с Русским географическим обществом, мы устраиваем "Страшный квест". Это будет не просто квест, где нужно решить пару загадок и на этом все, это будет цельный, с отдельным сюжетом, со специальной историей "Страшный квест" про некоторые процессы, которые происходят в пещерах", – рассказала Екатерина.

В недрах пещеры "Таврида" гостям придется встретиться с традиционными персонажами спелеологического фольклора: Белым спелеологом и Черным человеком. Рассказы о них легли в основу сюжета.

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