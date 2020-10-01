Строитель, барин, царь: три четверти века актера Никиты Михалкова

Говорят, у архивариуса российского Фонда культуры хранится – чуть ли не на стене кабинета висит – генеалогическое древо рода Михалковых. Там на ветках встречаются и Гоголь, и Пушкин, и даже цари. Может, сплетничают, конечно.

Младший сын известнейшего советского детского писателя, соавтора гимна СССР, лауреата Сталинских премий и Госпремии, политика и общественного деятеля Сергея Михалкова был по меркам того времени очень поздним ребенком: Наталья Кончаловская родила Никиту в 45 лет – 21 октября 1945 года.

В детстве мальчик серьезно занимался фортепиано – даже учился в знаменитой ЦМШ при консерватории. Ходил в театральную студию, воспитание и образование получал благородное и высококачественное.